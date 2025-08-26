Ричмонд
3 сентября в Хабаровске изменят маршруты автобусов и троллейбусов

Автобусы, трамваи и троллейбусы будут ездить по новым схемам, а центр перекроют почти на весь день.

3 сентября в Хабаровске пройдёт Парад Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. На площади Ленина состоится торжественное прохождение войск гарнизона, а вместе с этим в центре города временно изменят движение общественного транспорта и перекроют ряд улиц.

Ограничения движения

  • С 7:30 до 13:30 нельзя будет проехать по:
  • ул. Муравьева-Амурского и ул. Карла Маркса (от Шеронова до Московской),
  • ул. Пушкина (от Ленина до Амурского бульвара),
  • ул. Дикопольцева (от Амурского бульвара до Гамарника),
  • Амурскому бульвару (от Шеронова до Дикопольцева).
  • С 11:30 до 13:00 добавятся перекрытия:
  • ул. Ленина (от Тургенева до Комсомольской),
  • ул. Тургенева (от Уссурийского бульвара до Ленина).

Кроме того, в часы концентрации и движения военной техники (05:00—07:00 и 10:00—12:00) будут закрыты:

  • Восточное шоссе (от Нововыборгской до Ленинградской),
  • ул. Ленинградская (от Восточного шоссе до Карла Маркса),
  • ул. Ленина (от Ленинградской до Шеронова),
  • пер. Облачный (от КПП № 2 в/ч № 74854 до Лейтенанта Орлова),
  • ул. Лейтенанта Орлова (от Волочаевской до Гамарника),
  • ул. Пушкина (от Ленина до Амурского бульвара),
  • Амурский бульвар (чётная сторона, от Шеронова до Дикопольцева),
  • ул. Дикопольцева (от Гамарника до Уссурийского бульвара).
  • Движение транспорта будет регулировать ДПС.

Изменения в маршрутах

Троллейбусы:

№ 1, 4, 9 — изменён путь через Синельникова, Ким Ю Чена и Московскую.

Трамваи:

№ 28 — конечная остановка «Железнодорожный вокзал».

Автобусы:

  • № 1 Л, 1С — высадка/посадка у западной стороны ж/д вокзала.
  • № 11 — через ул. Толстого.
  • № 13, 26, 70 — через ул. Толстого, Серышева, Ленинградскую.
  • № 14, 82 — изменён маршрут через Синельникова, Ленинградскую и Волочаевскую.
  • № 19 — через Синельникова, Ким Ю Чена и Московскую.
  • № 21 — через Московскую, Ким Ю Чена и Ленинградскую.
  • № 29К, 29П — движение через Ленинградскую и ж/д вокзал.
  • № 34 — изменён маршрут через Амурский бульвар и Дзержинского.
  • № 52 — пойдёт через Серышева, Ленинградскую и Амурский бульвар.
  • № 56 — с Московской на Карла Маркса, затем через путепровод.
  • № 61К — кольцевой маршрут через Серышева, Комсомольскую и Муравьева-Амурского.
  • № 75 — изменён проезд через просп. 60-летия Октября.
  • № 83, 83П — движение через Запарина и Калинина.
  • № 88 — временный маршрут через Синельникова и Карла Маркса.
  • № 89 — через Павловича, Гамарника и Волочаевскую.
  • № 33 — по ул. Калинина.

Дополнительную информацию можно уточнить у диспетчера «ХМНИЦ» по телефону: 45−00−56.