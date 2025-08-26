3 сентября в Хабаровске изменят маршруты автобусов и троллейбусов

3 сентября в Хабаровске пройдёт Парад Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. На площади Ленина состоится торжественное прохождение войск гарнизона, а вместе с этим в центре города временно изменят движение общественного транспорта и перекроют ряд улиц.