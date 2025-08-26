3 сентября в Хабаровске изменят маршруты автобусов и троллейбусов

3 сентября в Хабаровске пройдёт Парад Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. На площади Ленина состоится торжественное прохождение войск гарнизона, а вместе с этим в центре города временно изменят движение общественного транспорта и перекроют ряд улиц.
Ограничения движения
- С 7:30 до 13:30 нельзя будет проехать по:
- ул. Муравьева-Амурского и ул. Карла Маркса (от Шеронова до Московской),
- ул. Пушкина (от Ленина до Амурского бульвара),
- ул. Дикопольцева (от Амурского бульвара до Гамарника),
- Амурскому бульвару (от Шеронова до Дикопольцева).
- С 11:30 до 13:00 добавятся перекрытия:
- ул. Ленина (от Тургенева до Комсомольской),
- ул. Тургенева (от Уссурийского бульвара до Ленина).
Кроме того, в часы концентрации и движения военной техники (
- Восточное шоссе (от Нововыборгской до Ленинградской),
- ул. Ленинградская (от Восточного шоссе до Карла Маркса),
- ул. Ленина (от Ленинградской до Шеронова),
- пер. Облачный (от КПП № 2 в/ч № 74854 до Лейтенанта Орлова),
- ул. Лейтенанта Орлова (от Волочаевской до Гамарника),
- ул. Пушкина (от Ленина до Амурского бульвара),
- Амурский бульвар (чётная сторона, от Шеронова до Дикопольцева),
- ул. Дикопольцева (от Гамарника до Уссурийского бульвара).
- Движение транспорта будет регулировать ДПС.
Изменения в маршрутах
Троллейбусы:
№ 1, 4, 9 — изменён путь через Синельникова, Ким Ю Чена и Московскую.
Трамваи:
№ 28 — конечная остановка «Железнодорожный вокзал».
Автобусы:
- № 1 Л, 1С — высадка/посадка у западной стороны ж/д вокзала.
- № 11 — через ул. Толстого.
- № 13, 26, 70 — через ул. Толстого, Серышева, Ленинградскую.
- № 14, 82 — изменён маршрут через Синельникова, Ленинградскую и Волочаевскую.
- № 19 — через Синельникова, Ким Ю Чена и Московскую.
- № 21 — через Московскую, Ким Ю Чена и Ленинградскую.
- № 29К, 29П — движение через Ленинградскую и ж/д вокзал.
- № 34 — изменён маршрут через Амурский бульвар и Дзержинского.
- № 52 — пойдёт через Серышева, Ленинградскую и Амурский бульвар.
- № 56 — с Московской на Карла Маркса, затем через путепровод.
- № 61К — кольцевой маршрут через Серышева, Комсомольскую и Муравьева-Амурского.
- № 75 — изменён проезд через просп. 60-летия Октября.
- № 83, 83П — движение через Запарина и Калинина.
- № 88 — временный маршрут через Синельникова и Карла Маркса.
- № 89 — через Павловича, Гамарника и Волочаевскую.
- № 33 — по ул. Калинина.
Дополнительную информацию можно уточнить у диспетчера «ХМНИЦ» по телефону: