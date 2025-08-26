Пособия для беременных студенток вырастут почти в 4 раза: какие суммы будут выплачивать с 1 сентября

С 1 сентября размер пособия по беременности и родам для студенток будет привязан к величине прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе их проживания. Как сообщила в беседе с ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая, в среднем выплата составит около 90 тысяч рублей вместо прежних 23 тысяч.