Пособия для беременных студенток вырастут почти в 4 раза: какие суммы будут выплачивать с 1 сентября

Буцкая рассказала о кратном росте пособий беременным студенткам с 1 сентября.

Источник: Комсомольская правда

С 1 сентября размер пособия по беременности и родам для студенток будет привязан к величине прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе их проживания. Как сообщила в беседе с ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая, в среднем выплата составит около 90 тысяч рублей вместо прежних 23 тысяч.

Пособие будет выплачиваться единовременно за весь период отпуска по беременности и родам. При стандартной продолжительности отпуска 140 дней сумма составит примерно 90 тысяч рублей. В случае осложненных родов при отпуске 156 дней выплата достигнет 100 510 рублей, а при многоплодной беременности и отпуске 194 дня размер пособия составит 124 994 рубля.

Данная мера поддержки распространяется на студенток очной формы обучения не только вузов, но также колледжей, учреждений дополнительного образования и научных организаций. Буцкая уточнила, что сумма выплаты зависит от количества дней отпуска. При позднем уходе в декрет на последних неделях беременности выплата будет пропорционально уменьшена.

Также с 1 сентября 2025 года в России начнут действовать новые правила расчета отпускных. Теперь в расчет среднего заработка будут включать квартальные и годовые премии. Это изменение сделает выплаты более справедливыми.