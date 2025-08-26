В Татарстане с марта 2026 года начнут проверять летние веранды с алкоголем

До 1 октября 2025 года Минпромторг Татарстана должен разработать требования к размещению и обустройству сезонных залов обслуживания, где продают алкоголь. Госалкогольинспекция к этому же сроку утвердит порядок выдачи заключений о соответствии летних площадок установленным требованиям.