«Крылья Советов» подали апелляцию на решение о возврате 923 млн рублей «Ростеху»

«Крылья Советов» пытаются добиться пересмотра решения Арбитражного суда Москвы о многомиллионном долге.

Источник: ПФК "Крылья Советов"

ПФК «Крылья Советов» подал апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы о полном возврате многомиллионного долга «РТ-Капиталу». Апелляция подана 22 августа. Соответствующая информация представлена в картотеке арбитражных дел.

Решение по ней пока не принято. Ранее подачу жалобы анонсировал председатель Совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев:

«Никакие судебные тяжбы не повлияют на жизнь клуба. Будем подавать апелляцию и через суд добиваться пересмотра решения. Клуб предлагал варианты урегулирования вопроса мирным путем, комфортного для обеих сторон, но нас не услышали».

Напомним, в январе 2025 года на «Крылья Советов» подали в суд из-за долга в 897 миллионов рублей. Тогда в пресс-службе «Ростеха» отметили, что основной срок погашения задолженности истек еще в 2016 году. Самарский футбольный клуб рассчитывал урегулировать ситуацию и начал выплачивать долг. Однако позже компания добилась через суд возврата сразу всей суммы, а именно 923 млн рублей.