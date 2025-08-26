Всебелорусский Крестный ход прибыл из Жировичей в Минск

МИНСК, 26 авг — Sputnik. Всебелорусский крестный ход прибыл в столицу из Жировичей, передает корреспондент Sputnik.
Ежегодный Всебелорусский крестный ход Жировичи — Минск проходит в четвертый раз по благословению предстоятеля БПЦ митрополита Минского и Заславского Вениамина. Крестный ход стартовал 18 августа из Свято-Успенского Жировичского монастыря.
Паломники пришли рано утром в Минск, преодолев почти 250 километров. Многие шли из Жировичей, некоторые присоединились по пути следования. Часть пути вместе с паломниками прошел митрополит Минский и Слуцкий Вениамин.
Среди паломников много православной молодежи, они несут хоругви, иконы, поют псалмы и молитвы. В Минске в самом начале пути к паломникам, по традиции присоединился уполномоченный по делам религий и национальностей Александр Румак.
«Я тоже, как и каждый год, пройду крестным ходом вместе с верующими до кафедрального собора», — сказал он Sputnik.
Крестный ход пройдет почти 2,5 км вдоль столичного проспекта Победителей. Милиция сопровождает и координирует движение паломников.
В 10:00 возле Кафедрального собора крестный ход встретит митрополит Минский и Заславский Вениамин и духовенство, после чего состоится праздничное богослужение в честь 525-летия обретения чудотворной иконы Божией Матери «Минская».
Впервые с сурдопереводом.
В этом году трансляция прибытия Крестного хода к Свято-Духову собору и торжественного богослужения транслируются на большом экране возле храма и онлайн с сурдопереводом, рассказал Sputnik заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви Олег Лепешенков.
«Храм не может вместить всех, кто сегодня пришел Крестным ходом. Сегодня в богослужении участвуют глухие и слабослышащие прихожане. Для них организован сурдоперевод, чтобы они могли полноценно принят участие в богослужении», — сказал он.
Весь путь Крестного хода — почти 250 километров — полностью прошли около 500 человек. В общей сложности Всебелорусский девятидневный крестный ход от Жировичского монастыря собрали тысячи паломников.
Лепешенков отметил, что данный ход является одним из знаковых.
«Он соединил две наши Святыни — чудотворную Жировичскую икону Божьей Матери и Минскую Чудотворную икону Божьей Матери. Поэтому паломники весь путь несли списки этих образов», — объяснил представитель БПЦ.
