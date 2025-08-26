Ричмонд
В Татарстане скончался проектировщик корабля «Восток» Урал Закиров

Учёному было 92 года.

Доктор физико-математических наук Урал Закиров скончался на 92-м году жизни. Эта информация появилась на сайте Института механики и машиностроения.

Закиров внёс значительный вклад в развитие фундаментальных наук и российской космонавтики. Он входил в команду инженеров, проектировавших первый пилотируемый спутник, а также участвовал в создании и запуске космического корабля «Восток». Свою карьеру он начал как научный сотрудник космического отдела военного НИИ (1959−1960), а затем работал ведущим инженером в конструкторском бюро Сергея Королева (1965−1971). Он принимал участие в проектировании и испытаниях космических аппаратов в начале развития отечественной ракетной техники и космонавтики.

До 2009 года Закиров был ведущим научным сотрудником лаборатории устойчивости и управления в ИММ КазНЦ РАН и обладал степенью доктора физико-математических наук.