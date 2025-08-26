В Свердловской области стартовала прививочная кампания против гриппа

В Свердловской области началась кампания по вакцинации против гриппа. Регион получил около 685 тысяч доз вакцины для детей и взрослых в рамках Национального календаря профилактических прививок. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
С первых дней кампании активно подключились детские медицинские учреждения, где уже привито более 30 тысяч несовершеннолетних.
В больницы Свердловской области поступили вакцины «Флю-М», «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп». Прививочные кабинеты открыты в более чем 90 больницах и поликлиниках региона.
Бесплатная вакцинация доступна для детей и подростков, студентов, беременных женщин, людей старше 60 лет, лиц с хроническими заболеваниями, а также для представителей отдельных профессий.
— По предварительным прогнозам, мы готовимся в этом сезоне отражать атаки нескольких штаммов гриппа. Это H3N2, это грипп В и H1N1, именуемый в народе «свиным», — уточнил главный эпидемиолог министерства здравоохранения Свердловской области Александр Харитонов.
Медики уделяют особое внимание профилактике заболеваемости у детей. С 1 сентября в крупных школах начнут работу прививочные кабинеты. Руководителей предприятий и учреждений, не входящих в список декретированных категорий, призывают организовать выездную вакцинацию для своих сотрудников.