Житель Перми выплатил 25 тысяч за оскорбление сотрудницы МФЦ

Должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства, однако в добровольном порядке свои обязательства не исполнял, в связи с чем к нему был применен ряд принудительных мер. Судебный пристав арестовал банковские счета неплательщика, запретил ему совершать регистрационные действия с недвижимостью и обратил взыскание на получаемую им заработную плату. В результате проведенной работы вся сумма компенсации была перечислена взыскательнице.