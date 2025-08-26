Житель Перми выплатил 25 тысяч за оскорбление сотрудницы МФЦ

Скандал разразился в одном из пермских многофункциональных центров. Визитер требовал, чтобы ему выдали документы без предъявления паспорта. Получив вежливый отказ, вспыльчивый гражданин публично в нецензурной форме оскорбил одну из сотрудниц учреждения.
Свидетелями унижения чести и достоинства стали не только другие посетители, но и коллеги, что еще больше усилило эмоциональное потрясение от произошедшего. У женщины нарушился аппетит, сон, появилось нежелание общаться с окружающими людьми. Все это стало основанием для подачи иска о взыскании компенсации морального вреда. Суд заявленные требования удовлетворил и обязал обидчика выплатить пострадавшей 25 тысяч рублей.
Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Дзержинскому району ГУФССП России по Пермскому краю.
Должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства, однако в добровольном порядке свои обязательства не исполнял, в связи с чем к нему был применен ряд принудительных мер. Судебный пристав арестовал банковские счета неплательщика, запретил ему совершать регистрационные действия с недвижимостью и обратил взыскание на получаемую им заработную плату. В результате проведенной работы вся сумма компенсации была перечислена взыскательнице.