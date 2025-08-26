Массовые задержки и отмены авиарейсов: что происходит в российских аэропортах 26 августа 2025

Задержки авиарейсов в России 26 августа 2025.
Ситуация с задержками авиарейсов в российских аэропортах продолжает оставаться напряженной. По состоянию на утро 26 августа 2025 года десятки внутренних и международных рейсов задерживаются или отменены. Атаки беспилотников привели к временным ограничениям в работе ряда аэропортов. Пассажирам рекомендуется внимательно следить за актуальной информацией. Подробнее в материале URA.RU.
Ограничения воздушного пространства и их последствия 26 августа 2025.
По данным Росавиации, утром 26 августа были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Санкт-Петербурга (Пулково), Пскова и Нижнего Новгорода. Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ночью предупредил об опасности атаки дронов и возможном замедлении мобильного интернета. Над двумя районами Ленобласти этим утром были сбиты 10 вражеских беспилотников.
Росавиация также предупредила о возможных корректировках в расписании рейсов в калининградском аэропорту Храброво из-за «временных ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области». Они «сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в /из Калининграда», объяснили в ведомстве.
В Волгограде временные ограничения на полеты действовали с 21:50 25 августа. И были сняты только в 5:40 26 августа.
Реакция авиакомпаний на ситуацию.
В связи с введенными ограничениями Аэрофлот вынужден корректировать расписание. Как сообщила пресс-служба авиакомпании, изменения происходят путем переноса времени вылета, отмены, объединения и выполнения некоторых рейсов на более вместительных самолетах.
«Пассажирам отмененных рейсов предлагается перебронирование на ближайшие доступные рейсы или оформляется вынужденный возврат стоимости билетов», — говорится в сообщении авиакомпании.
Контакт-центр Аэрофлота функционирует в усиленном режиме, представители авиакомпании работают с пассажирами на местах. На время ожидания вылета пассажирам предоставляется обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании:
«Безопасность пассажиров — приоритет Аэрофлота», — подчеркнули в авиакомпании.
Задержки в московских аэропортах 26 августа 2025.
Задержки в Шереметьево 26 августа 2025.
В аэропорту Шереметьево наблюдаются существенные изменения в расписании. Отменены утренние рейсы в Санкт-Петербург: SU 6 (вылет в 7:15), SU 20 (вылет в 9:00) и SU 52 (вылет в 16:00).
Значительно задерживаются рейсы в Калининград. Рейс SU 1014 вместо 8:00 вылетит в 10:00, а рейс SU 1016 задерживается с 9:00 до 12:00. Также задерживаются рейсы в Санкт-Петербург: DP 6827 (вылет перенесен с 8:25 на 9:50) и DP 6821 (вылет перенесен с 9:05 на 9:35).
На прилет также наблюдаются задержки. Рейс SU 1701 из Владивостока прибудет в 10:41 вместо 10:10. Рейс SU 1455 из Улан-Удэ задерживается до 11:11, а рейс SU 1443 из Иркутска прибудет в 13:48 вместо запланированных 11:05.
Задержки во Внуково 26 августа 2025.
В аэропорту Внуково отменены утренние рейсы в Санкт-Петербург авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот»: FV 6190, SU 6190 (вылет в 6:30) и FV 6052, SU 6052 (вылет в 9:30). Задерживается рейс FV 6170, SU 6170 в Санкт-Петербург — вылет перенесен с 8:00 на 8:30.
С прилетом также наблюдаются проблемы. Рейс R3 479, 6R 4479 из Якутска прибудет в 13:12 вместо 8:40. Рейс A4 7108 из Тбилиси задерживается до 9:22 вместо 8:45.
Особо заметны задержки международных рейсов. Рейс ZF 3006 из Антальи, планировавшийся к прибытию в 14:15, задерживается до 17:45.
Задержки в Домодедово 26 августа 2025.
В Домодедово отменен рейс U6 371 в Калининград (вылет в 9:00). Задерживается рейс 3F 312 в Ереван — вылет перенесен с 10:40 на 11:40.
На прилет значительно задерживаются рейсы: U6 106 из Иркутска (прибытие в 12:16 вместо 8:30), U6 3572 из Антальи (прибытие в 14:05 вместо 9:25), S7 2630 из Горно-Алтайска (прибытие в 14:00 вместо 9:50).
Задержки в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) 26 августа 2025.
Аэропорт Пулково утром 26 августа не принимал и не отправлял самолеты с 4:55 до 7:50 по московскому времени. План «Ковер» ввели из-за работы ПВО в Ленобласти.
К 9:00 на онлайн-табло аэропорта образовалась вереница задержанных рейсов — их число достигло 20. Пассажиры ждут вылета четырех рейсов в Анталью, двух рейсов в Калининград и трех в Сочи, а также по одному в Надым, Тамбов, Архангельск, Уфу, Грозный, Шарм-эль-Шейх и Стамбул.
Еще девять вылетов отменены. Среди них пять рейсов в Москву на самолетах «России» и «Аэрофлота», два рейса «Аэрофлота» в Мурманск и Грозный, два рейса «Победы» в Калининград и Волгоград. Пока небо было закрыто, пилоты трех самолетов, направлявшихся в Петербург, были вынуждены кружить в воздухе в ожидании возможности посадки.
Задержки в региональных аэропортах России 26 августа 2025.
Задержки во Владивостоке 26 августа 2025.
В аэропорту Владивостока задерживаются несколько рейсов. Рейс S7−5203 из Новосибирска вместо 07:50 прибудет в 08:45. Самолет из Екатеринбурга рейсом U6−571, который должен был прибыть в 11:30, задерживается до 14:20. Самолет из Москвы рейсом SU-1726 вместо 14:00 прибудет в 15:17.
С вылетом из Владивостока до 15:20 задерживается самолет в Екатеринбург рейсом U6−572, который должен был отправиться в 12:35. На час, до 16:45, задерживается вылет рейса SU-1727 в Москву.
Задержки в Омске 26 августа 2025.
Ситуация в Омске особенно сложная. Из 12 рейсов, которые должны были вылететь до 9:00, вовремя поднялся в воздух только один, а остальные покинули Омск с опозданием или еще готовятся к взлету. Причина опозданий и сбоев в расписании — атака беспилотников.
Задержки в Волгограде 26 августа 2025.
На вылет из Волгограда отменили два рейса в Москву, задерживаются три рейса в Москву и Анталью. Помимо этого, отменены два рейса на прилет в Волгоград из Москвы, задерживается рейс из Антальи.
В ночь на 26 августа 2025 года в аэропорту Волгограда из-за массированной атаки украинских БПЛА ввели ограничения на прилет и вылет воздушных судов. Ограничения действовали с 21:50 25 августа до 5:40 26 августа.
Задержки в Новосибирске 26 августа 2025.
В новосибирском аэропорту Толмачево задержано прибытие восьми рейсов. По данным онлайн-табло, вовремя приземлиться не могут самолеты из Читы, Благовещенска, Нерюнгри и Пекина. Также задержка коснулась рейсов из Хабаровска и Владивостока.
Задержки в Челябинске 26 августа 2025.
В аэропорту Челябинска 26 августа отменен рейс СУ 1535 Челябинск-Москва (вылет в 12:30). Также отменен рейс СУ 1534 Москва-Челябинск, который должен был прибыть 25 августа в 11:35.
Рейс ДР 323 в Сочи и рейс в Душанбе задержаны на несколько часов на прилет. На вылет задержаны рейсы из Сочи и Москвы.