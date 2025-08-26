Москва
+13°
пасмурно
Москва
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американский актер Дакаскос загорелся идеей совместного проекта с Юрой Борисовым

Американский актер Марк Дакаскос, известный по фильмам «Братство волка» и «Драйв», выразил желание поработать с российским актером Юрой Борисовым. Дакаскос был впечатлен игрой Борисова в фильме «Анора».

Дакаскос выразил надежды на блестящую дальнейшую карьеру Борисова.

Американский актер Марк Дакаскос, известный по фильмам «Братство волка» и «Драйв», выразил желание поработать с российским актером Юрой Борисовым. Дакаскос был впечатлен игрой Борисова в фильме «Анора».

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕАктер из «Аноры» Юра Борисов получил заманчивое предложение из США: чем он известен.

«Он великолепен в “Аноре”, великолепен. Да, конечно. Он талантливый актер», — рассказал американский актер ТАСС. Дакаскос выразил надежды на блестящую дальнейшую карьеру Борисова.

Марк Дакаскос — американский актер, мастер боевых искусств и телеведущий. Он приобрел известность благодаря ролям в фильмах «Братство волка», «Джон Уик 3», «Драйв», а также участию в различных телевизионных шоу. Дакаскос часто снимается в боевиках и фильмах с элементами восточных единоборств.

Юра Борисов — один из самых востребованных молодых актеров российского кино. Он известен по ролям в фильмах «Анора», «Купе номер шесть», «Бык» и «Петровы в гриппе». Борисов неоднократно получал престижные кинематографические награды и признание критиков как в России, так и за рубежом.