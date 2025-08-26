Американский актер Дакаскос загорелся идеей совместного проекта с Юрой Борисовым

Юра Борисов — один из самых востребованных молодых актеров российского кино. Он известен по ролям в фильмах «Анора», «Купе номер шесть», «Бык» и «Петровы в гриппе». Борисов неоднократно получал престижные кинематографические награды и признание критиков как в России, так и за рубежом.