ГУ ФССП по Пермскому краю ведет прием на службу в органах принудительного исполнения РФ

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю ведет прием на службу в органах принудительного исполнения Российской Федерации.
Ждем в качестве работников граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 40 лет, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по исполнению судебных актов и по обеспечению установленного порядка деятельности судов.
Предлагаются должности судебного пристава-исполнителя (высшее юридическое, экономическое, педагогическое, психологическое образование), судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов (высшее образование) и младшего судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов (не ниже среднего профессионального образования).
Гарантируются:
— официальный стабильный заработок, который увеличивается в зависимости от выслуги, специального звания и надбавок за особые условия службы;
— обеспечение форменным обмундированием;
— ежегодные основной и дополнительный оплачиваемые отпуска;
— медицинское обслуживание;
— санаторно-курортный отдых в ведомственном санатории на берегу Черного моря.
С подробной информацией можно ознакомиться:
— на сайте: r59.fssp.gov.ru/upravlenie/gov_service/ppgs_opi;
— по телефону: (342) 220 11 24, 220 11 76, 220 11 73;
— e-mail: ok@r59.fssp.gov.ru
— по адресу: г. Пермь, ул. Советской Армии, д. 28.