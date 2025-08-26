Овчинский: по программе реновации в ВАО расселено около 50 домов с начала года

«Всего в программу реновации в ВАО включено 1062 дома старого жилого фонда, в которых проживают более 209 тысяч жителей. С начала этого года расселили уже около 50 старых зданий. В частности, 13 домов расселили в районе Гольяново, восемь — в Перове», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.