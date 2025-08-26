Овчинский: по программе реновации в ВАО расселено около 50 домов с начала года

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский сообщил, что с начала 2025 года в рамках программы реновации в ВАО было переселено около 50 домов. Жители уже получили новые квартиры.
Расселенные дома подлежат сносу, после чего на освободившихся участках формируются новые строительные площадки по программе реновации. На этих территориях осуществляется возведение современных жилых комплексов с полным комплексом сопутствующей инфраструктуры, предусмотренной программой.
«Всего в программу реновации в ВАО включено 1062 дома старого жилого фонда, в которых проживают более 209 тысяч жителей. С начала этого года расселили уже около 50 старых зданий. В частности, 13 домов расселили в районе Гольяново, восемь — в Перове», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.
В районе Измайлово завершено расселение семи многоквартирных домов. Участники программы переехали в новые квартиры с улучшенной отделкой.
Расселение организовано по волновому принципу: будущие новостройки для следующих очередей программы будут построены на площадках, освобожденных после сноса текущей волны домов.
Ранее столичный градоначальник сообщил о переселении жителей района Люблино в новые квартиры по программе реновации. И поручил удвоить темпы реализации программы.