В Иркутске у 57% детей, которые прошли обследования, обнаружили патологии

В Иркутске у 43 детей из 76, которые прошли обследования, обнаружили патологии. Всего врачи проверили здоровье 845 человек, которые стали участниками профилактикой акции. Как сообщает Байкал24 со ссылкой на министерство здравоохранения Иркутской области, у трех человек флюорография показала наличие онкологии, а у одного — пневмонию. По результатам УЗИ щитовидной железы и почек обнаружили 222 патологии у 111 пациентов.
— Мы увидели, что многие люди не знают о своем состоянии здоровья. Планируется, что выездную уличную акцию проведут ещё в сентябре и октябре, − пояснил глава минздрава Иркутской области Андрей Модестов.
На ВИЧ инфекцию прошли обследование 119 человек, на вирусный гепатит В — 100 человек, на гепатит С — 114 человек, на сифилис — 38 человек. Выявлено по одному положительному результат на гепатит С и сифилис. С психологом поговорили 35 жителей Иркутска, а с психиатром-наркологом — 25. Всех пациентов примут под наблюдение поликлиники по месту прикрепления.