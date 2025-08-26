В Иркутске у 57% детей, которые прошли обследования, обнаружили патологии

На ВИЧ инфекцию прошли обследование 119 человек, на вирусный гепатит В — 100 человек, на гепатит С — 114 человек, на сифилис — 38 человек. Выявлено по одному положительному результат на гепатит С и сифилис. С психологом поговорили 35 жителей Иркутска, а с психиатром-наркологом — 25. Всех пациентов примут под наблюдение поликлиники по месту прикрепления.