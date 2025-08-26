Экс-директор интерната рассказал о «подарках» для омского министра Куприянова

Кроме того, защита обратила внимание на отсутствие расписок, чеков или переписки, которые могли бы подтвердить факт передачи денег лично Куприянову. Сам Башуров после покупки не видел ни газонокосилку, ни мотокультиватор и не может сказать, где именно они использовались. Аргументы о «страхе потерять работу», по мнению адвокатов, остаются недоказанными и носят предположительный характер. Цитирует ход выступления адвоката издание Om1.ru.