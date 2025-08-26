Экс-директор интерната рассказал о «подарках» для омского министра Куприянова

В Любинском районном суде продолжается судебный процесс над бывшим вице-губернатором и министром труда Омской области Владимиром Куприяновым, которого обвиняют в получении крупной взятки. На втором заседании ключевым эпизодом стал допрос Валерия Башурова. Мужчина является ключевым свидетелем обвинения. Экс-директор Марьяновского психоневрологического интерната рассказал о том, как бывший руководитель просил его о покупках разных недешевых товаров для собственных нужд.
Башуров сообщил, что первые неформальные просьбы от Куприянова начались еще в 2018 году. Тогда он приобрел за собственные средства саквояж и передал его чиновнику без какой-либо компенсации. Со временем поручения стали систематическими и касались домовладения тещи Куприянова в Любино-Малоросском. Среди закупок значились как мелкие хозяйственные предметы (крепеж, антифриз), так и дорогостоящая техника.
Свидетель уточнил, что оплачивал газонокосилку Bosch стоимостью около 42 тысяч рублей (2021 год), мотокультиватор за 27 тысяч рублей (2023 год) и организовал установку спортивной площадки за 250 тысяч рублей. Помимо этого, он приобрел дверь, рольставни, антифриз и даже болты. Отдельно Башуров упомянул передачу конверта с 100 тысячами рублей, отметив, что вопрос возврата средств никогда не поднимался.
Объясняя свои действия, свидетель заявил, что опасался потерять должность директора интерната. Однако, по его словам, прямых угроз или обещаний карьерных преференций от Куприянова он не получал.
Адвокат защиты подвергла сомнению достоверность показаний Башурова. Защита указала на расхождения в датах и суммах: например, передача 100 тысяч рублей в материалах дела датируется 2022 годом, тогда как сам свидетель называет период 2020—2021 годов. По мнению адвокатов, аналогичные нестыковки наблюдаются и в отношении других эпизодов, включая покупку техники и спортивной площадки.
Кроме того, защита обратила внимание на отсутствие расписок, чеков или переписки, которые могли бы подтвердить факт передачи денег лично Куприянову. Сам Башуров после покупки не видел ни газонокосилку, ни мотокультиватор и не может сказать, где именно они использовались. Аргументы о «страхе потерять работу», по мнению адвокатов, остаются недоказанными и носят предположительный характер. Цитирует ход выступления адвоката издание Om1.ru.
После завершения допроса судья Лариса Казанцева объявила перерыв до 28 августа. На следующем заседании планируется заслушать еще двух свидетелей — от обвинения и защиты. Напомним, что на первом заседании прокурор Амалия Аврамова зачитала обвинительное заключение. Владимир Куприянов свою вину категорически отрицает.