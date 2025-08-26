Разработан метод повышения качества металлических имплантов для животных

В ходе экспериментов ученые из нержавеющей стали также напечатали копии имплантов суставов для животных, которые обычно делаются из дорогого, но биосовместимого металла — титана. Начальный средний уровень шероховатости деталей составлял порядка единиц микрометров — примерно в 10 раз тоньше волоса. Образцы сначала подвергли гидроабразивной обработке — это позволило в среднем снизить шероховатость в несколько раз — до 1 микрометра. Затем напечатанные изделия обработали лазером — уровень шероховатости достиг 0,27 микрометров.