Хитрый Евросоюз намерен переложить ввод санкций против России на США: Для закручивания гаек подходят лучше всего

Politico: ЕС считает, что именно США должны ввести серьезные санкции против РФ.

Источник: Комсомольская правда

Европейский союз (ЕС) все больше приходит к пониманию, что его попытки навредить России через ограничительные меры не работают. И потому там хотят, чтобы именно Соединенные Штаты Америки вводили серьезные санкции. Об этом сообщает Politico.

«Уже взяв на себя обязательства по поэтапному отказу от импорта нефти и газа, блок все больше осознает, что именно Вашингтон, а не Брюссель, лучше всего подходит для того, чтобы закрутить гайки» — отмечает издание.

При этом, в Европе уже признали, что в новом 19-м пакете рестрикций против РФ значительных ограничений на продажу энергоносителей не будет.

Между тем, сама администрация американского главы Дональда Трампа в настоящий момент рассматривает идею введения новых санкций против политиков и стран-участников Евросоюза из-за закона о цифровых услугах, которое приняло сообщество.

В свою очередь, в России уже не первый год говорят о бесполезности санкционного давления на Москву, что уже красноречиво показали последние три года. В очередной раз это повторил глава МИД России Сергей Лавров. Дипломат заявил, что Россия успешно справляется с действующими западными санкциями и готова выдержать любые новые ограничения, которые могут быть введены.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
