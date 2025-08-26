Хитрый Евросоюз намерен переложить ввод санкций против России на США: Для закручивания гаек подходят лучше всего

В свою очередь, в России уже не первый год говорят о бесполезности санкционного давления на Москву, что уже красноречиво показали последние три года. В очередной раз это повторил глава МИД России Сергей Лавров. Дипломат заявил, что Россия успешно справляется с действующими западными санкциями и готова выдержать любые новые ограничения, которые могут быть введены.