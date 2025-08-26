Европейский союз (ЕС) все больше приходит к пониманию, что его попытки навредить России через ограничительные меры не работают. И потому там хотят, чтобы именно Соединенные Штаты Америки вводили серьезные санкции. Об этом сообщает Politico.
«Уже взяв на себя обязательства по поэтапному отказу от импорта нефти и газа, блок все больше осознает, что именно Вашингтон, а не Брюссель, лучше всего подходит для того, чтобы закрутить гайки» — отмечает издание.
При этом, в Европе уже признали, что в новом 19-м пакете рестрикций против РФ значительных ограничений на продажу энергоносителей не будет.
Между тем, сама администрация американского главы Дональда Трампа в настоящий момент рассматривает идею введения новых санкций против политиков и стран-участников Евросоюза из-за закона о цифровых услугах, которое приняло сообщество.
В свою очередь, в России уже не первый год говорят о бесполезности санкционного давления на Москву, что уже красноречиво показали последние три года. В очередной раз это повторил глава МИД России Сергей Лавров. Дипломат заявил, что Россия успешно справляется с действующими западными санкциями и готова выдержать любые новые ограничения, которые могут быть введены.