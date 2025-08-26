Виталий Хоценко обсудил с руководством «Единой России» поддержку участников СВО

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел рабочую встречу с секретарем Генсовета партии «Единая Россия» Владимиром Якушевым в Москве. Основной темой переговоров стала координация системной поддержки участников специальной военной операции и их семей.
В ходе обсуждения Виталий Хоценко подробно рассказал о масштабной работе, которую проводит регион: «Регулярно отправляем на фронт из региона фуры с автомобилями, квадроциклами, медикаментами, станциями РЭБ и другими предметами, которые необходимы парням для выполнения боевых задач. Самое главное — это Победа! Продолжим работать, чтобы ее приближать».
На встрече также рассматривались вопросы развития партийной работы в Омской области. Особое внимание уделено увеличению численности партийных рядов, активному вовлечению ветеранов и участников СВО в общественно-политическую деятельность, а также повышению интереса молодежи к инициативам «Единой России». Губернатор подчеркнул, что комплексная поддержка военнослужащих и работа с ветеранами остаются ключевыми направлениями региональной политики.
Встреча прошла в деловой и конструктивной атмосфере. Стороны договорились о дальнейшей координации усилий по реализации программ поддержки участников специальной военной операции. Отдельное внимание было уделено вопросам подготовки к предстоящему Единому дню голосования.