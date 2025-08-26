В Новосибирской области осудили женщину почтальона за кражу денег

Согласно материалам дела, обвиняемая, работая почтальоном в отделении связи в Усть-Таркском районе, в течение сентября и октября 2024 года совершила два эпизода хищения денежных средств на общую сумму, превышающую 30 тысяч рублей. Эти деньги предназначались для выплаты местному жителю в качестве пенсии по инвалидности.