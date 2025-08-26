В Новосибирской области осудили женщину почтальона за кражу денег

Восемь месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства — такой приговор вынесли сотруднику учреждения.
Татарский районный суд, заседавший в селе Усть-Тарка, вынес приговор 36-летней местной жительнице. Ее признали виновной в совершении кражи, об этом сообщают в прокуратуре НСО.
Согласно материалам дела, обвиняемая, работая почтальоном в отделении связи в Усть-Таркском районе, в течение сентября и октября 2024 года совершила два эпизода хищения денежных средств на общую сумму, превышающую 30 тысяч рублей. Эти деньги предназначались для выплаты местному жителю в качестве пенсии по инвалидности.
Во время судебного процесса подсудимая компенсировала нанесенный ущерб.
Суд приговорил ее к 8 месяцам исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в пользу государства.