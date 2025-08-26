Ричмонд
Мэр Воронежа назвал причину срыва сдачи благоустройства Петровской набережной

Проблему срока срывов по благоустройству Петровской набережной Сергей Петрин назвал в людях и неспособностях подрядчиков исполнять свои обязательства. На вопрос, почему постоянно проваливаются работы на столь важном для города объекте, Сергей Петрин ответил в понедельник, 25 августа.

— Все вопросы, все замечания, все недоделки уже зимой были известны. Провели опрос, собрали пожелания. Максимально четко и грамотно сформировали техническое задание, конкурсную документацию, локально-сметный расчет. Никаких изменений в этом контракте нет вообще. И тем не менее результат со штрафными санкциями.

Глава столицы Черноземья напомнил, что капитальный ремонт школ тоже срывается: «Вы можете видеть, что из трех объектов с региональным финансированием сдан один. И то — с героическими усилиями. Проблема в людях, в неспособности подрядных организаций исполнять свои обязательства».

Мэр Сергей Петрин уточнил, что по контракту благоустройство Петровской набережной должно было закончится 30 июля. Затем скорректировали — до 30 августа. Но в администрации города прекрасно понимают, что и данный срок сорван.

— Даже не знаю, что комментировать. Реально становится очень большой проблемой отсутствие на этом рынке мелких и средних компаний, которые способны качественно и в сроки выполнять ремонтные работы, — с сожалением сказал глава Воронежа.