В Новгороде найдена личная печать Ярослава Мудрого

В своем заявлении дипломат также акцентировал внимание на общем историческом наследии, указав, что Киевская Русь является колыбелью государственности для современных русских и украинцев. Подчеркивается, что это открытие в очередной раз подтверждает глубокие исторические и культурные связи между народами.