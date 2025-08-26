Ричмонд
В Новгороде найдена личная печать Ярослава Мудрого

В Новгороде российскими археологами найдена печать местного правителя с указанием имени Ярослав, который впоследствии вошел в историю как киевский князь Ярослав Мудрый. Об этом рассказал постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Найденный артефакт говорит об общности России и Украины, заявил Ульянов.

«Несколько дней назад в Новгороде археологи обнаружили печать местного правителя», — написал Ульянов в своем telegram-канале. Он добавил, что печать принадлежала князю Ярославу Мудрому с указанием его титула — правителя Киевской Руси.

«Несколько дней назад в Новгороде археологи обнаружили печать местного правителя», — написал Ульянов в своем telegram-канале. Он добавил, что печать принадлежала князю Ярославу Мудрому с указанием его титула — правителя Киевской Руси.

В своем заявлении дипломат также акцентировал внимание на общем историческом наследии, указав, что Киевская Русь является колыбелью государственности для современных русских и украинцев. Подчеркивается, что это открытие в очередной раз подтверждает глубокие исторические и культурные связи между народами.