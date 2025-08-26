Ричмонд
Уфимцы жалуются на работу популярного автобусного маршрута

Жители Уфы обеспокоены работой автобусного маршрута № 218.

Источник: Комсомольская правда

Управление транспорта и связи администрации Уфы обнародовало результаты проверки регулярности движения и пассажиропотока на автобусном маршруте № 218. Исследование проводилось специалистами предприятия «Уфагортранс» на остановке «Дворец детского и юношеского творчества “Орион” в направлении центра города.

Согласно данным ведомства, средний интервал движения автобусов в часы пик составил 50 минут. В межпиковое время и по выходным дням маршрут работает с еще более увеличенными интервалами, что создает неудобства для пассажиров.

Местные жители выражают обеспокоенность, что с началом учебного года ситуация может усугубиться из-за увеличения пассажиропотока. Горожане опасаются, что существующие интервалы движения сделают поездки по этому маршруту еще более проблематичными, особенно для студентов и школьников, которым необходимо вовремя добираться до учебных заведений.

