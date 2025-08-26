Уфимцы жалуются на работу популярного автобусного маршрута

Местные жители выражают обеспокоенность, что с началом учебного года ситуация может усугубиться из-за увеличения пассажиропотока. Горожане опасаются, что существующие интервалы движения сделают поездки по этому маршруту еще более проблематичными, особенно для студентов и школьников, которым необходимо вовремя добираться до учебных заведений.