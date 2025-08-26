ГАИ Минска: экзамен по вождению с первой попытки сдают 33% выпускников автошкол

ГАИ Минска сказала, что экзамен по вождению с первой попытки сдают 33% выпускников автошкол. Об этом сообщил заместитель начальника управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович. Информация опубликована на официальном сайте Мингорисполкома.
— На сегодняшний день прием квалифицированных экзаменов на право управления механическими транспортными средствами, за исключением колесных тракторов, осуществляется сотрудниками межрайонного экзаменационного отдела городской Госавтоинспекции, — напомнил Ливанович.
Замначальника ГАИ акцентировал внимание на том, что в последние пять лет каждый год в среднем принимают примерно 80 000 теоретических и практических экзаменов. После окончания автошкол около 20 000 минчан обратились в экзаменационное подразделение ГАИ для получения водительского удостоверения.
Денис Ливанович отметил, что теоретический квалификационный экзамен с первой попытки сдали более 13 000 жителей Минска, что составляет 67% от всех обратившихся.
— В то же время практический экзамен выдержали только 6 тысяч выпускников автошкол (33%), что указывает на недостаточные навыки вождения, — заметил заместитель начальника управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Ливанович пояснил, что успешными в плане подготовки водителей в ГАИ считают те автошколы, где удовлетворительной сдачи экзаменов с первой попытки составляет 50% и более. Вместе с тем есть и такие автошколы, где показатель ниже 30%.
— В таких случаях принято говорить о низком качестве подготовки выпускников, отсутствии надлежащего контроля за проведением практических занятий, проводимых мастерами обучения, как со стороны руководства автошкол, так и со стороны контролирующих органов, — подчеркнул заместитель начальника управления ГАИ.
