В Уфе с 3 сентября сократят часть садовых маршрутов

С 3 сентября «Башавтотранс» прекращает обслуживание 14 пригородных маршрутов по средам. Изменения затронут рейсы до садоводческих товариществ и сёл Кармасан, Кумлекуль, Первушино и других населенных пунктов.
Под отмену попали маршруты № 111, 111к, 113, 113к, 117к, 120к, 123, 125, 126, 135, 150, 152, 154 и 157. По данным перевозчика, по этим направлениям выполнялось не более одного-двух рейсов в среду с Южного автовокзала Уфы.
Решение связано с оптимизацией работы пригородного транспорта в середине недели. Пассажирам рекомендовано планировать поездки на другие дни или использовать альтернативные маршруты.