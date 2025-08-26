Ричмонд
В Уфе с 3 сентября сократят часть садовых маршрутов

Госперевозчик закрывает движение по 14 пригородным маршрутам по средам.

Источник: Freepik

С 3 сентября «Башавтотранс» прекращает обслуживание 14 пригородных маршрутов по средам. Изменения затронут рейсы до садоводческих товариществ и сёл Кармасан, Кумлекуль, Первушино и других населенных пунктов.

Под отмену попали маршруты № 111, 111к, 113, 113к, 117к, 120к, 123, 125, 126, 135, 150, 152, 154 и 157. По данным перевозчика, по этим направлениям выполнялось не более одного-двух рейсов в среду с Южного автовокзала Уфы.

Решение связано с оптимизацией работы пригородного транспорта в середине недели. Пассажирам рекомендовано планировать поездки на другие дни или использовать альтернативные маршруты.