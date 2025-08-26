В Уфе с 3 сентября сократят часть садовых маршрутов

Под отмену попали маршруты № 111, 111к, 113, 113к, 117к, 120к, 123, 125, 126, 135, 150, 152, 154 и 157. По данным перевозчика, по этим направлениям выполнялось не более одного-двух рейсов в среду с Южного автовокзала Уфы.