США направили во Францию запрос на экстрадицию баскетболиста Касаткина

Власти США направили главе МИД Франции документы на экстрадицию российского баскетболиста Даниила Касаткина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката спортсмена Фредерика Бело.
Он уточнил, что, согласно данным прокуратуры, запрос от американских властей министерство иностранных дел Франции получило 19 августа.
Напомним, Касаткин был арестован в аэропорту Парижа по запросу Соединенных Штатов. 26-летнего спортсмена обвиняют в участии в кибератаках в составе хакерской группы Conti. Защита баскетболиста все обвинения отрицает. Адвокат заявил, что Касаткин, покидая США после учебы в университете, продал сброшенный до заводских настроек ноутбук. В дальнейшем с этого ноутбука, предположительно, велись кибератаки.
Ранее стало известно об условиях в изоляторе в Париже, где сидит Касаткин.