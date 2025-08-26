США направили во Францию запрос на экстрадицию баскетболиста Касаткина

Напомним, Касаткин был арестован в аэропорту Парижа по запросу Соединенных Штатов. 26-летнего спортсмена обвиняют в участии в кибератаках в составе хакерской группы Conti. Защита баскетболиста все обвинения отрицает. Адвокат заявил, что Касаткин, покидая США после учебы в университете, продал сброшенный до заводских настроек ноутбук. В дальнейшем с этого ноутбука, предположительно, велись кибератаки.