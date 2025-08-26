Овчинский: жители около 50 домов в ВАО переехали по реновации в этом году

Жители порядка 50 старых домов на востоке Москвы с начала 2025 года отметили новоселье в новых жилых комплексах, построенных в рамках реализации программы реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Всего в Восточном административном округе столицы в рамках программы реновации в комфортные и современные квартиры переселят свыше 209 тыс. москвичей из 1062 старых домов.
«С начала этого года расселили уже около 50 старых зданий. В частности, 13 домов расселили в районе Гольяново, восемь — в Перове. Еще семь домов расселили в районе Измайлово. Участники программы переехали в новые квартиры с улучшенной отделкой», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.
Как уточнил министр, волновой принцип применяется в рамках переезда. Жители домов следующей волны расселения получат квартиры в жилых комплексах, построенных на освободившихся площадках.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что 220 семей из трех старых домов в районе Люблино переселяются в жилой комплекс по программе реновации.
Кроме того, в пресс-службе Департамента градостроительной политики рассказали ранее, что в ВАО строят первый дом по программе реновации на 209 квартир. Новостройка возводится по адресу: Суворовская улица, участок 2А/1.