Овчинский: жители около 50 домов в ВАО переехали по реновации в этом году

«С начала этого года расселили уже около 50 старых зданий. В частности, 13 домов расселили в районе Гольяново, восемь — в Перове. Еще семь домов расселили в районе Измайлово. Участники программы переехали в новые квартиры с улучшенной отделкой», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.