Глава ФРС Кук уволена за мошенничество с ипотекой: Трамп подписал распоряжение

Президент США Дональд Трамп распорядился об отстранении от должности члена Совета управляющих Федеральной резервной системы Лизы Кук. Соответствующее уведомление направлено на ее имя с указанием немедленного вступления решения в силу.
В документе указывается, что основанием для отстранения послужили положения закона, который предусматривает возможность прекращения полномочий члена Совета управляющих по усмотрению президента при наличии уважительной причины. Как отмечается в распоряжении, такое основание было установлено.
В приложенном обращении говорится о предоставлении Кук ложных сведений при оформлении ипотечных соглашений. В частности, она подписала документ, подтверждающий, что недвижимость в Мичигане будет ее основным местом жительства в течение следующего года, а через две недели подписала аналогичное обязательство для недвижимости в Джорджии. В распоряжении отмечается, что невозможно выполнить оба обязательства одновременно.
Ранее KP.RU сообщал, что администрация Трампа рассматривает 11 кандидатов на замену председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.