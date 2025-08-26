Глава ФРС Кук уволена за мошенничество с ипотекой: Трамп подписал распоряжение

В приложенном обращении говорится о предоставлении Кук ложных сведений при оформлении ипотечных соглашений. В частности, она подписала документ, подтверждающий, что недвижимость в Мичигане будет ее основным местом жительства в течение следующего года, а через две недели подписала аналогичное обязательство для недвижимости в Джорджии. В распоряжении отмечается, что невозможно выполнить оба обязательства одновременно.