Убери руку из кармана… жены!

Согласно результатам опроса, женщины используют функцию для контроля расходов детей и пожилых родителей, а мужчины настраивают ее для партнеров, то есть, вероятно, для своих женщин. Сразу хочется представить себе ту женщину, которая добровольно согласится на то, чтобы муж контролировал ее расходы, если, конечно, она не жена какого-нибудь арабского шейха. И тут возникает вопрос: а для чего нужен этот контроль? С его помощью можно отследить движение средств, а в некоторых продвинутых приложениях даже заблокировать. Но что изменится?
К примеру, захотел ребенок купить энергетик, а для того чтобы контролирующая мама об этом не узнала, он снимет деньги в банкомате и расплатится наличкой. Как может повлиять на это мать? Или возьмем бабушку, которая тратит всю свою пенсию, скажем, на рассаду для дачи. Неужели приложение на телефоне и последующий скандал насчет неправильных (с точки зрения контролирующей дочери) трат поможет бабуле оптимизировать расходы? Вряд ли, скорее всего, бабуля придумает способ, как обойти дочерний контроль, и с легким сердцем продолжит скупать рассаду. В связи с этим вспомнилась прекрасная советская актриса Татьяна Пельтцер, подруга Фаины Раневской, с которой они постоянно обменивались «любезностями». «И мне, и вам все время приходится играть старух!» — вздыхала Раневская. «Заметьте! Мне — счастливых старух!» — вставляла Пельтцер, которая обожала покурить и спустить последние деньги на карточные игры. Страшно представить, как бы отреагировала Пельтцер, если бы вдруг дети взялись контролировать ее расходы. Впрочем, у нее их и не было. И она до конца жизни могла позволить себе быть «счастливой старухой». Чего не скажешь о «контролерах», которых в нашем обществе, судя по результатам опроса, достаточно. С точки зрения психологии, гиперконтроль, в том числе и финансовый, — способ справиться с постоянной фоновой тревогой. Человек пытается взять ситуацию в свои руки, чтобы успокоиться, считая, что раз он за всем следит — значит, все в порядке! Кстати, пассажиры, выбирающие первые сиденья в такси, чтобы всю дорогу объяснять водителю, как вести машину, — те самые тревожные люди. А поскольку поводов тревожиться у каждого из нас наберется воз и маленькая тележка, то нечего удивляться количеству россиян, мечтающих следить за родными.
Приложения создают иллюзию того, что человек держит руку на пульсе другого — самого близкого, а значит, тот не убежит, не свяжется с плохой компанией, не отдаст пенсию мошенникам. Но фоновая тревога-то все равно остается, поскольку причина ее вовсе не иррациональные траты родных. И избавиться от нее помогает только одно средство — расслабиться. По мнению психологов, здесь хорошо работают те самые «неправильные» траты, за которые мы критикуем близких, но на самом деле — запрещаем себе. Чтобы успокоиться и перестать думать о карманах родственников, нужно исполнить собственную маленькую материальную мечту — купить шоколадных конфет в самом дорогом столичном магазине, гаджет, о котором давно мечталось, или билет на море в один конец — словом, позволить себе хоть немного побыть той самой счастливой в мире старухой.