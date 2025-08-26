Убери руку из кармана… жены!

К примеру, захотел ребенок купить энергетик, а для того чтобы контролирующая мама об этом не узнала, он снимет деньги в банкомате и расплатится наличкой. Как может повлиять на это мать? Или возьмем бабушку, которая тратит всю свою пенсию, скажем, на рассаду для дачи. Неужели приложение на телефоне и последующий скандал насчет неправильных (с точки зрения контролирующей дочери) трат поможет бабуле оптимизировать расходы? Вряд ли, скорее всего, бабуля придумает способ, как обойти дочерний контроль, и с легким сердцем продолжит скупать рассаду. В связи с этим вспомнилась прекрасная советская актриса Татьяна Пельтцер, подруга Фаины Раневской, с которой они постоянно обменивались «любезностями». «И мне, и вам все время приходится играть старух!» — вздыхала Раневская. «Заметьте! Мне — счастливых старух!» — вставляла Пельтцер, которая обожала покурить и спустить последние деньги на карточные игры. Страшно представить, как бы отреагировала Пельтцер, если бы вдруг дети взялись контролировать ее расходы. Впрочем, у нее их и не было. И она до конца жизни могла позволить себе быть «счастливой старухой». Чего не скажешь о «контролерах», которых в нашем обществе, судя по результатам опроса, достаточно. С точки зрения психологии, гиперконтроль, в том числе и финансовый, — способ справиться с постоянной фоновой тревогой. Человек пытается взять ситуацию в свои руки, чтобы успокоиться, считая, что раз он за всем следит — значит, все в порядке! Кстати, пассажиры, выбирающие первые сиденья в такси, чтобы всю дорогу объяснять водителю, как вести машину, — те самые тревожные люди. А поскольку поводов тревожиться у каждого из нас наберется воз и маленькая тележка, то нечего удивляться количеству россиян, мечтающих следить за родными.