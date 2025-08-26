Китай поломает игру Запада

Важная китайская оговорка — это необходимость предоставления мандата ООН для ввода миротворцев на Украину. А такой подход в корне меняет западный план, который изначально выглядел натовским междусобойчиком. Речь в кулуарах шла о введении исключительно сил Североатлантического блока по ЛБС, что могло означать интеграцию Украины в НАТО де-факто, появление в стране постоянных натовских баз. А главное — именно западные контингенты получили бы в случае их появления на остаточной украинской территории право судить о том, насколько соблюдаются заключенные договоренности. А опыт еще Минских соглашений показал, в какой степени Запад слеп и глух в отношении нарушений Киева. Новая позиция Китая ломает такую игру. И возможность появления на Украине представителей БРИКС и Глобального Юга в целом могла бы изменить сам ход миротворческого процесса.