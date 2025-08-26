Китай поломает игру Запада

Китайцы, видимо, пока отслеживают реакцию на такой вброс. Однако во время заседаний руководителей стран — членов ШОС в конце августа и празднований 80-летия разгрома японских милитаристов лидер Поднебесной, надо полагать, окончательно подтвердит такое намерение. Иными словами, наше предложение о гарантиях безопасности Украины пятью постоянными членами Совбеза ООН, которое было сформулировано еще в 2022-м в ходе стамбульских переговоров, начинает находить понимание в Пекине. Надо отметить, что у китайцев вообще нет пока опыта размещения своих воинских контингентов вне национальной территории. Небольшие части были развернуты только в Джибути.
Важная китайская оговорка — это необходимость предоставления мандата ООН для ввода миротворцев на Украину. А такой подход в корне меняет западный план, который изначально выглядел натовским междусобойчиком. Речь в кулуарах шла о введении исключительно сил Североатлантического блока по ЛБС, что могло означать интеграцию Украины в НАТО де-факто, появление в стране постоянных натовских баз. А главное — именно западные контингенты получили бы в случае их появления на остаточной украинской территории право судить о том, насколько соблюдаются заключенные договоренности. А опыт еще Минских соглашений показал, в какой степени Запад слеп и глух в отношении нарушений Киева. Новая позиция Китая ломает такую игру. И возможность появления на Украине представителей БРИКС и Глобального Юга в целом могла бы изменить сам ход миротворческого процесса.