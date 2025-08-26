От конфликта к диалогу: чем поможет медиация, если развод неизбежен

Благодаря помощи медиатора Елена и Сергей смогли увидеть ситуацию под другим углом. Специалист использовала техники, которые помогли каждому открыто рассказать о своих переживаниях и выразить свои истинные потребности. Сергей поделился стремлением быть полноценным отцом и уделять достаточное внимание сыну, а Елена рассказала о своей тревоге за будущее сына. Мише также предоставили возможность выразить свои чувства и мысли в присутствии обоих родителей.