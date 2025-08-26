В трёх районах Ростова на сутки приостановят подачу холодной воды

Как сообщили в организации, плановое отключение холодной воды затронет Октябрьский, Кировский и Железнодорожный районы. Причина неудобств — ремонтные работы. В Октябрьском районе воды приостановят с 09:00 26 августа до 09:00 27 августа. В Кировском районе холодная вода отключится с 08:30 26 августа до 08:00 27 августа, а в Железнодорожном — с 09:00 до 00:00 26 августа. Ознакомиться со списком улиц, попадающих под отключение, можно в официальном Telegram-канале ресурсоснабжающей организации.