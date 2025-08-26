В Иркутской области 5 октября пройдет акция «Спортивный диктант»

В Иркутской области 5 октября пройдет Всероссийская акция «Спортивный диктант». Приняти в нем участие могут жители Иркутска в библиотеках имени И. П. Уткина и И. И. Молчанова-Сибирского, Черемхова в колледже имени М. И. Щадова, а также Ангарска и Братска. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе регионального правительства.
— Специально для акции, мы разработали региональный блок диктанта в форме теста. Спортивный диктант в нашей стране проводится впервые Олимпийским комитетом России и Министерством спорта РФ, — подчеркнул министр спорта Приангарья Павел Богатырев.
Диктант пройдет с целью расширить знания в области спорта и пробудить интерес жителей к физической активности и здоровому образу жизни. Тестирование можно пройти как очно, так и в дистанционном формате.
