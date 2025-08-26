Будет ли конец лета спокойным: прогноз магнитной бури 27 августа 2025

В ближайшие сутки метеозависимым людям следует быть внимательнее к своему самочувствию. По данным Лаборатории солнечной астрономии, 27 августа 2025 года, возможны геомагнитные колебания. Прогнозы относительно их интенсивности разнятся — от спокойной обстановки до умеренных возмущений. При этом уже сегодня зафиксирована повышенная солнечная активность. Подробнее в материале URA.RU.