Росконгресс: Представители более 70 стран и территорий приедут на ВЭФ-2025

В 2025 году во Владивостоке пройдет юбилейный, десятый Восточный экономический форум (ВЭФ). За десятилетие форум стал важным инструментом развития Дальнего Востока, способствуя его интеграции в экономику Азиатско-Тихоокеанского региона. На площадке обсуждают новые инвестиционные проекты, создание рабочих мест и меры, делающие регион привлекательным для жизни.