Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росконгресс: Представители более 70 стран и территорий приедут на ВЭФ-2025

3 сентября во Владивостоке стартует юбилейный ВЭФ-2025.

Источник: Комсомольская правда

Представители более 70 стран и территорий подтвердили участие в ВЭФ-2025. Об этом сообщил «Росконгресс».

По словам советника президента России, ответственного секретаря Организационного комитета ВЭФ Антона Кобякова, такой интерес и высокое представительство делегаций подтверждает статус Восточного экономического форума как авторитетной площадки для деловых коммуникаций, привлекательной как для стран Азиатско-Тихоокеанского региона, так и остального мира.

В 2025 году во Владивостоке пройдет юбилейный, десятый Восточный экономический форум (ВЭФ). За десятилетие форум стал важным инструментом развития Дальнего Востока, способствуя его интеграции в экономику Азиатско-Тихоокеанского региона. На площадке обсуждают новые инвестиционные проекты, создание рабочих мест и меры, делающие регион привлекательным для жизни.