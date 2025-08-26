Росконгресс: Представители более 70 стран и территорий приедут на ВЭФ-2025

Представители более 70 стран и территорий подтвердили участие в ВЭФ-2025. Об этом сообщил «Росконгресс».
По словам советника президента России, ответственного секретаря Организационного комитета ВЭФ Антона Кобякова, такой интерес и высокое представительство делегаций подтверждает статус Восточного экономического форума как авторитетной площадки для деловых коммуникаций, привлекательной как для стран Азиатско-Тихоокеанского региона, так и остального мира.
В 2025 году во Владивостоке пройдет юбилейный, десятый Восточный экономический форум (ВЭФ). За десятилетие форум стал важным инструментом развития Дальнего Востока, способствуя его интеграции в экономику Азиатско-Тихоокеанского региона. На площадке обсуждают новые инвестиционные проекты, создание рабочих мест и меры, делающие регион привлекательным для жизни.