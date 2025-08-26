Суд вынес приговор выступавшим против АЭС в Казахстане

Отметим, что на случай с активистами, выступающих против строительства АЭС в Казахстане, обратила внимание международная неправительственная правозащитная организация Amnesty International. В своем докладе о положении прав человека в Казахстане она отразила, что в октябре 2024 года полиция арестовала 12 активистов, готовивших мирную акцию протеста против планирующегося строительства АЭС, предъявив им обвинения в подготовке беспорядков.