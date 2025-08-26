Суд вынес приговор выступавшим против АЭС в Казахстане

Судья Алмалинского районного суда Ернар Касымбеков, оглашая приговор во вторник, разъяснил, что подсудимые распространяли брошюры против АЭС и проводили собрания, чтобы призывать людей к массовым беспорядкам. По приговору суда, им также запрещено заниматься общественной деятельностью в течение пяти лет.
Ранее гособвинение запросило для подсудимых пять лет лишения свободы, обвинив их в «приготовлении к преступлению по организации массовых беспорядков» (часть 1 статьи 272 и часть 3 статьи 24 УК РК). Прокурор ранее заявил в суде, что «срыв государственного важного мероприятия является ограничением конституционных прав граждан».
Сами подсудимые просили их полностью оправдать.
В июле КазТАГ сообщал о начавшемся суде по обвинению нескольких гражданских активистов в «подготовке массовых беспорядков», которых задержали перед референдумом по строительству АЭС.
На скамью подсудимых попали активисты Нурлан Темиргалиев, Жанат Казакбай, Нурлан Жауылбаев, Айдар Мубараков и Фазылжан Сыдыков. Несколько месяцев они содержались под стражей. Оснований для изменения или отмены данной меры пресечения суд ранее не нашел.
Отметим, что на случай с активистами, выступающих против строительства АЭС в Казахстане, обратила внимание международная неправительственная правозащитная организация Amnesty International. В своем докладе о положении прав человека в Казахстане она отразила, что в октябре 2024 года полиция арестовала 12 активистов, готовивших мирную акцию протеста против планирующегося строительства АЭС, предъявив им обвинения в подготовке беспорядков.