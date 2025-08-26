Ричмонд
В Москве будет больше пляжей, чем в Сочи

СОЧИ, 26 августа, ФедералПресс. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о расширении пляжных зон в столице. По его словам, пляжей будет больше, чем в Сочи.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«️Наша задача — чтобы в каждом районе в шаговой доступности были такие объекты. Будем делать пляжных мест больше, чем в Сочи», — заявил Сергей Собянин.

Мэр Москвы сообщил, что вместе с очисткой и рекультивацией прудов в столице запускается программа по созданию искусственных водоемов.

По его словам, цель проекта — обеспечить наличие таких объектов в шаговой доступности в каждом районе города. Уже готовятся новые проекты.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Крыму задержана женщина, принесшая в ФСБ икону с бомбой.

