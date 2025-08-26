Неожиданно появились новые опасения за здоровье Элтона Джона

Недавно музыкант признался, что его зрение на одном глазу значительно ухудшилось после перенесенной тяжелой глазной инфекции. Джон поведал, что в прошлом году полностью лишился зрения на правый глаз после инфицирования во время отпуска на юге Франции, добавив, что состояние левого глаза также вызывает серьезные опасения.