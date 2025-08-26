Неожиданно появились новые опасения за здоровье Элтона Джона

78-летний музыкант Элтон Джон выглядел ослабленным, а передвижение давалось ему с заметным усилием, пока он наслаждался солнечным днем на борту своей яхты во Франции. Певец проводил время вместе с Дэвидом Фернишем и редко появляющимися на публике сыновьями Захарией и Элайджей, информирует RadarOnline.com.
Легендарный артист на протяжении долгих лет сталкивался с многочисленными проблемами здоровья, в числе которых замена коленного и тазобедренного суставов, оперативное вмешательство по поводу онкологического заболевания простаты.
Недавно музыкант признался, что его зрение на одном глазу значительно ухудшилось после перенесенной тяжелой глазной инфекции. Джон поведал, что в прошлом году полностью лишился зрения на правый глаз после инфицирования во время отпуска на юге Франции, добавив, что состояние левого глаза также вызывает серьезные опасения.
В последние годы музыкант становится более созерцательным и эмоционально уязвимым, часто размышляя о грядущем.
Элтон Джон также пояснил, что его гастрольная деятельность окончательно завершена.
Путешествия отнимают колоссальное количество энергии. Это невероятно изматывает. Я привык к этому и я ветеран в этом… Но именно здесь начинаешь задумываться о смерти, подвел итог артист.
Читайте также: Известная актриса внезапно умерла в 42 года.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.