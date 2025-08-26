В Екатеринбурге заводчане пожаловались на размер зарплаты и условия труда

Сотрудники Экспериментально-производственного комбината УрФУ, обеспечивающего теплом и электроэнергией кампусы университета и район Втузгородок, объявили о намерении организовать забастовку. Работники предприятия массово увольняются из-за неблагоприятных условий труда и резкое сокращения заработной платы.
Коллектив решил открыто выразить недовольство руководством в видео, которые опубликовали в соцсетях. Рабочие отметили многочисленные нарушения техники безопасности, плохое техническое оснащение рабочего места и нехватку вентиляции, что однажды уже привело к пожару. Видеообращение сотрудников адресовано руководству Свердловской области.
Один из рабочих, Алексей Чопа, рассказал в ролике про пожар на участке металлорежущих станков с ЧПУ, который произошел в апреле 2023 года из-за короткого замыкания. По его словам, руководство предприятия знало, что возгорание возможно.
— Никаких действий для устранения неисправности кабеля принято не было, — уверяет Алексей Чопа.
После публикации обращения, у себя в соцсетях Алексей Чопа сообщил, что многих сотрудников уволили по сокращению штата. Остальные рабочие выступили против таких изменений, собрав 42 подписи. По словам Алексея Чопы, когда заводчане выпустили стенгазету, описывая свое положение, их зарплаты резко упали вдвое или втрое.
Так, судя по расчетным листам, которые публикуют заводчане, оператора станков пятого разряда, ранее зарабатывающего около 115−130 тысяч рублей, с начала 2025 года лишили большей части заработка, оставив зарплату размером от 17 до 45 тысяч рублей в месяц. Вследствие этого половина сотрудников основного производственного участка ушла из комбината, ссылаясь на ухудшение материального положения.
При этом, в пресс-службе УрФУ опровергают претензии сотрудников. Там «КП-Екатеринбург» рассказали, что информация о неукомплектованности штата неверна. Представители ВУЗа, под руководством которого находится предприятие, заявили, что за прошлый год уволились десять операторов, большинство из низших разрядов, а на их место пришли девять новых, среди которых восемь специалистов высокого уровня. Отмечено, что вакансий на комбинате хватает для восполнения кадрового дефицита.
Также администрация комбината отвергла утверждения о снижении зарплат, объяснив, что доход сотрудников зависит от объема выполненных работ и количества отработанных часов.
— Гарантированная почасовая оплата труда выплачивается в полном объеме и сокращению не подлежит. Гарантированная часть оплаты труда за последние два года была трижды проиндексирована на общую величину более 25%, — заверили в УрФУ.
Заявлено, что, несмотря на попытку протеста, выполнение гособоронзаказов комбинатом продолжилось в обычном режиме. При этом отмечаются конфликтные настроения в коллективе.