В Екатеринбурге заводчане пожаловались на размер зарплаты и условия труда

При этом, в пресс-службе УрФУ опровергают претензии сотрудников. Там «КП-Екатеринбург» рассказали, что информация о неукомплектованности штата неверна. Представители ВУЗа, под руководством которого находится предприятие, заявили, что за прошлый год уволились десять операторов, большинство из низших разрядов, а на их место пришли девять новых, среди которых восемь специалистов высокого уровня. Отмечено, что вакансий на комбинате хватает для восполнения кадрового дефицита.