Порно и грабеж. За что пошли под суд кандидаты в депутаты из НСО

Стало известно сколько кандидатов в депутаты горсовета и Заксобрания имеют судимость.
В рамках цикла материалов о предвыборной кампании, Сиб.фм исследовал наличие судимостей у кандидатов в городской совет и Законодательное собрание. Выяснилось, что тринадцать претендентов имели проблемы с законом в прошлом, однако двое из них прекратили участие в выборах.
Спектр преступлений, за которые были осуждены эти кандидаты, весьма широк: от серьезных нарушений правил дорожного движения до грабежа и вымогательства. Встречается даже такой необычный случай, как производство материалов порнографического содержания.
Важно подчеркнуть, что все судимости в настоящее время либо аннулированы по истечении срока давности, либо сняты на основании решения суда.
Наиболее часто встречающейся статьей оказалась 264-я, предусматривающая ответственность за нарушения ПДД, повлекшие за собой серьезные последствия, выходящие за рамки административного правонарушения. Также один из кандидатов от «Партии Пенсионеров» был осужден в советское время за редкое сегодня преступление — изготовление и распространение порнографических материалов.
Один из кандидатов, Олег Сметанин, в юности дважды привлекался к уголовной ответственности. Первая судимость была вынесена за умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст. 109 УК РСФСР), а вторая — за хулиганство (ч.3 ст. 206 УК РСФСР). Судимость по первому делу была погашена в 1981 году, а по второму — в 1989 году.