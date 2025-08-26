Порно и грабеж. За что пошли под суд кандидаты в депутаты из НСО

Один из кандидатов, Олег Сметанин, в юности дважды привлекался к уголовной ответственности. Первая судимость была вынесена за умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст. 109 УК РСФСР), а вторая — за хулиганство (ч.3 ст. 206 УК РСФСР). Судимость по первому делу была погашена в 1981 году, а по второму — в 1989 году.