В Балтийске из-за провала на дороге перекрыли улицу Красной Армии

В Балтийске во вторник, 26 августа, с 5 утра перекрыта автодорога на улице Красной Армии. Связано это с провалом дорожного покрытия, который образовался в районе братской могилы. Об этом сообщает местная администрация.
«Под дорогой находится трасса канализационного коллектора, отводящего стоки от южной части города. Без вскрытия дорожного полотна отремонтировать коллектор невозможно», — говорится в сообщении.
Отметим, дорога, о которой идет речь — единственная, которая соединяет старый город с остальной частью Балтийска.
Объезд на время работ — по ул. Артиллерийской, через вертолетную площадку и Морскую набережную.
Работы продолжатся до устранения причины провала. Точно времени и даты их завершения не называют.