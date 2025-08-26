Муцениеце и Дранга сыграли свадьбу за шесть миллионов рублей

По информации SHOT, торжество прошло в Императорском яхт-клубе, расположенном в самом центре столицы, на территории арт-кластера «Красный Октябрь», рядом с памятником Петру I. Для праздника пара арендовала все здание клуба с прилегающей территорией. Только аренда этого уникального пространства стоила не менее одного миллиона рублей. За высоким забором яхт-клуба находится охраняемая площадка, скрытая от посторонних глаз. Муцениеце и Дранга старались сделать свое торжество максимально закрытым. Молодожены попросили гостей не публиковать фотографии и видео в социальных сетях.