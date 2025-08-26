Муцениеце и Дранга сыграли свадьбу за шесть миллионов рублей

Муцениеце и Дранга старались сделать свое торжество максимально закрытым.
В Москве состоялась свадьба актрисы Агаты Муцениеце и музыканта Петра Дранги. Несмотря на заявления пары о «скромности» торжества, праздник обошелся молодоженам минимум в шесть миллионов рублей.
По информации SHOT, торжество прошло в Императорском яхт-клубе, расположенном в самом центре столицы, на территории арт-кластера «Красный Октябрь», рядом с памятником Петру I. Для праздника пара арендовала все здание клуба с прилегающей территорией. Только аренда этого уникального пространства стоила не менее одного миллиона рублей. За высоким забором яхт-клуба находится охраняемая площадка, скрытая от посторонних глаз. Муцениеце и Дранга старались сделать свое торжество максимально закрытым. Молодожены попросили гостей не публиковать фотографии и видео в социальных сетях.
Значительную часть бюджета свадьбы — около трех миллионов рублей — пара потратила на подготовку. В эту сумму вошли услуги ведущего, фотографа и видеографа, а также организация сборов невесты в престижном Barvikha Hotel & Spa. Для фотосессии молодожены выбрали пятизвездочный отель «Арарат Парк Хаятт», расположенный в шаговой доступности от Большого театра. Оформление банкетного зала стоило порядка полумиллиона рублей. На угощение гостей ушло не менее 1,5 млн рублей.
Среди приглашенных на свадьбу были замечены известные представители российского шоу-бизнеса. В их числе — актриса Евгения Осипова, бывшая супруга актера Павла Прилучного Рената Пиотровски, а также художественный руководитель театра-кабаре Crave Василий Козарь с супругой. Бывший супруг Агаты Муцениеце, актер Павел Прилучный, в этот же день отмечал годовщину свадьбы со своей второй женой, актрисой Зепюр Брутян. Их собственное торжество, состоявшееся в 2022 году, по оценкам инсайдеров, обошлось в пять миллионов рублей.