Собянин: занимаемся восстановлением Луганска и Донецка на системной основе

Сергей Собянин рассказал о системной поддержке Москвы городов-побратимов Луганска и Донецка.
«Мы активно занимаемся восстановлением и ремонтом тысяч объектов в Луганске и Донецке. Это жилые дома, детские сады, школы, больницы и дороги. Мы также восстанавливаем коммунальные сети и благоустраиваем территории», — сообщил мэр Москвы в интервью KP.RU.
Одной из главных задач сейчас является восстановление районов Донецка, в частности Москва помогает Министерству обороны в производстве беспилотников и их бесплатной поставке, а также поддерживает систему противовоздушной обороны (ПВО), которая защищает Московский регион и Центральный округ.
«Поддержка оборонно-промышленного комплекса — это основа для обеспечения наших ребят всем необходимым. Мы строим производственные площади для нужд ВПК и оказываем гуманитарную помощь нашим бойцам через огромное волонтерское движение», — подчеркнул Сергей Собянин.
Мэр Москвы также напомнил, что столица участвовала в строительстве оборонительных сооружений и создании противовоздушного рубежа в Курской, Белгородской и Брянской областях. Город помогает бойцам специальной военной операции с лечением, реабилитацией и трудоустройством.
«В Москве находятся крупнейшие госпитали для лечения раненых бойцов. В Вороновском создан крупнейший реабилитационный центр в стране. Мы также заботимся о семьях военнослужащих, помогаем им с реабилитацией, лечением и трудоустройством после службы», — отметил глава города.
По словам мэра, около 90 тысяч москвичей сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции, включая мобилизованных и контрактников, а также профессиональных военных.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что в столице для участников специальной военной операции и их близких родственников предусмотрены разнообразные меры поддержки.