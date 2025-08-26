Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: занимаемся восстановлением Луганска и Донецка на системной основе

Также Москва помогает бойцам специальной военной операции с лечением, реабилитацией и трудоустройством, отметил мэр столицы.

Источник: Аргументы и факты

Сергей Собянин рассказал о системной поддержке Москвы городов-побратимов Луганска и Донецка.

«Мы активно занимаемся восстановлением и ремонтом тысяч объектов в Луганске и Донецке. Это жилые дома, детские сады, школы, больницы и дороги. Мы также восстанавливаем коммунальные сети и благоустраиваем территории», — сообщил мэр Москвы в интервью KP.RU.

Одной из главных задач сейчас является восстановление районов Донецка, в частности Москва помогает Министерству обороны в производстве беспилотников и их бесплатной поставке, а также поддерживает систему противовоздушной обороны (ПВО), которая защищает Московский регион и Центральный округ.

«Поддержка оборонно-промышленного комплекса — это основа для обеспечения наших ребят всем необходимым. Мы строим производственные площади для нужд ВПК и оказываем гуманитарную помощь нашим бойцам через огромное волонтерское движение», — подчеркнул Сергей Собянин.

Мэр Москвы также напомнил, что столица участвовала в строительстве оборонительных сооружений и создании противовоздушного рубежа в Курской, Белгородской и Брянской областях. Город помогает бойцам специальной военной операции с лечением, реабилитацией и трудоустройством.

«В Москве находятся крупнейшие госпитали для лечения раненых бойцов. В Вороновском создан крупнейший реабилитационный центр в стране. Мы также заботимся о семьях военнослужащих, помогаем им с реабилитацией, лечением и трудоустройством после службы», — отметил глава города.

По словам мэра, около 90 тысяч москвичей сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции, включая мобилизованных и контрактников, а также профессиональных военных.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в столице для участников специальной военной операции и их близких родственников предусмотрены разнообразные меры поддержки.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше