Подросток умер из-за лапши быстрого приготовления: он проигнорировал главное правило

В Египте произошла трагедия: в Каире 13-летний подросток умер после того, как съел три пачки сухой лапши быстрого приготовления. По данным Daily Mail, спустя полчаса после еды мальчик начал жаловаться на сильную боль в животе, тошноту и повышенное потоотделение. Несмотря на усилия медиков, спасти ребенка не удалось.
Полиция вызвала на допрос владельца магазина, где была куплена лапша. Правоохранители подозревали, что продукт мог быть небезопасным. Однако экспертиза показала, что качество лапши соответствовало стандартам, и претензий к товару нет.
Медики установили, что причиной смерти могла стать кишечная непроходимость или проблемы с пищеварением, вызванные чрезмерным употреблением сухого продукта. Специалисты отметили, что сырая лапша быстрого приготовления может вызывать обезвоживание и серьезные нарушения в работе кишечника.
В Москве также произошел трагический случай. Трехлетний мальчик, находясь с матерью, внезапно потерял сознание после того, как съел шоколадку. Приехавшие на место врачи скорой помощи не смогли спасти ребенка и констатировали его смерть.