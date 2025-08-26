Подросток умер из-за лапши быстрого приготовления: он проигнорировал главное правило

В Египте произошла трагедия: в Каире 13-летний подросток умер после того, как съел три пачки сухой лапши быстрого приготовления. По данным Daily Mail, спустя полчаса после еды мальчик начал жаловаться на сильную боль в животе, тошноту и повышенное потоотделение. Несмотря на усилия медиков, спасти ребенка не удалось.