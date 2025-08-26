Управляющим компаниям могут дать право заменять и опломбировать счетчики воды в квартирах

Одна из главных новаций — предоставление управляющим компаниям полномочий по замене, опломбированию, снятию для поверки и повторной установке счетчиков питьевой и горячей воды в квартирах. Раньше этими вопросами занимались либо сами жильцы, либо государственные коммунальные службы, теперь же все процедуры — от установки до замены и опломбировки — могут быть сосредоточены в руках управляющей организации.