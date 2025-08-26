Управляющим компаниям могут дать право заменять и опломбировать счетчики воды в квартирах

VПосле недавнего диалога президента с представителями бизнеса был утвержден план практических мероприятий, который предусматривает разработку до конца этого года нового указа о повышении эффективности управления жилым фондом. Документ обещает целый ряд изменений, которые коснутся как жильцов, так и управляющих компаний.
Одна из главных новаций — предоставление управляющим компаниям полномочий по замене, опломбированию, снятию для поверки и повторной установке счетчиков питьевой и горячей воды в квартирах. Раньше этими вопросами занимались либо сами жильцы, либо государственные коммунальные службы, теперь же все процедуры — от установки до замены и опломбировки — могут быть сосредоточены в руках управляющей организации.
Помимо этого, власти намерены усилить государственный контроль и ответственность местных хокимиятов и других органов за управление многоквартирными домами и благоустройство прилегающих территорий. Как именно это будет реализовано — пока неясно, но можно ожидать введения новых стандартов и требований к качеству обслуживания жилого фонда.
Еще одним направлением реформы станет внедрение электронных паспортов для домов, построенных до 1991 года. Такие паспорта позволят оцифровать данные о состоянии зданий, их технических характеристиках, а также отслеживать всю историю ремонтов и модернизаций. Это шаг к прозрачности и более эффективному управлению жилым фондом.
Не забыли в новом плане и о реализации программ по повышению энергоэффективности многоквартирных домов до 2030 года. Для этих целей предполагается использовать средства международных финансовых институтов, что позволит внедрять современные энергосберегающие технологии.
Отдельно подчеркивается необходимость цифровизации всей системы управления многоквартирными домами. В перспективе это даст возможность эффективно определять приоритеты при проведении ремонтов, быстрее реагировать на обращения граждан и сделать взаимодействие между жителями, управляющими компаниями и государственными структурами более прозрачным и удобным.
Реформа только анонсирована, и её детали еще будут прорабатываться, но уже сейчас очевидно — перемены затронут всех горожан, а от их реализации будет зависеть качество жизни в многоквартирных домах на долгие годы вперед.