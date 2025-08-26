Самые популярные детские имена назвали в Минске

Согласно данным, в Минске за первое полугодие 2025 года родилось более 6000 детей. Самым распространенным именем для девочек стало Мария. Не теряют актуальности имена София и Ева. Среди имен для мальчиков у минчан пользуются популярностью следующие: Роман, Михаил, Тимофей.