Самые популярные детские имена назвали в Минске

Стало известно, какие детские имена чаще всего выбирают минчане.

Источник: Комсомольская правда

Самые популярные детские имена назвали в Минске. Подробности сообщили в эфире телеканала СТВ.

Согласно данным, в Минске за первое полугодие 2025 года родилось более 6000 детей. Самым распространенным именем для девочек стало Мария. Не теряют актуальности имена София и Ева. Среди имен для мальчиков у минчан пользуются популярностью следующие: Роман, Михаил, Тимофей.

Кстати, в Минске возраст самой молодой пары, сыгравшей свадьбу, составил 16 и 15 лет.

Тем временем белорусский перевозчик объявил о новом ежедневном рейсе в Вильнюс с 27 августа.

Ранее мы писали, что ведущий «Поле чудес» Леонид Якубович очень жалеет, что в детстве не бывал в Беларуси, откуда его корни.