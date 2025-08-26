Три подростка из Энгельса соблазнились деньгами и пошли на теракт, теперь им грозит до 20 лет

К слову, в 2025 году российские правоохранительные органы смогли предотвратить 172 теракта, среди которых было девять запланированных атак на учебные заведения. Очередная диверсия была сорвана в Крыму. Там туристка из Волгоградской области, следуя инструкциям телефонных мошенников, пыталась пронести в здание УФСБ икону с бомбой. Позже выяснилось, что кураторы основательно «обработали» женщину, предварительно заставив её взять под залог квартиры кредиты на суммы более 3 миллионов рублей и перевести на их счета. Уже будучи на месте, «смертница» дважды отправляла код для активации бомбы, но взрыва чудом не произошло.