Волгоградец заразился от комаров лихорадкой Западного Нила

По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи ЛНЗ фиксируются в области ежегодно — от 10 и более. Однако в этом сезоне инфицированных оказалось в разы меньше.
Заразиться этой инфекцией можно от кровососущих комаров во время рыбалки, отдыха на даче или на природе. При этом в регионе сформировались стойкие природные очаги лихорадки.
ЛЗН — это острое вирусное заболевание, характеризующееся лихорадкой, серозным воспалением мозговых оболочек (крайне редко- менингоэнцефалитом), системным поражением слизистых оболочек, лимфаденопатией и, реже, сыпью. Но заболевание может проходить и в более легкой форме, и больные могут не обращаться за медпомощью.