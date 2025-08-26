Ричмонд
На Солнце произошла вторая мощнейшая вспышка

Вторая мощнейшая вспышка произошла на солнце. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.

В течение суток активность солнца достигнет высшего уровня X, указано в сообщении ИКИ РАН.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСильнейший риск вспышек за все лето: прогноз магнитных бурь 25 августа 2025.

«На Солнце произошла вторая крупнейшая вспышка», — указано в сообщении. Его приводит ТАСС. Отмечается, что активность Солнца за ночь возросла. Эксперты предполагают, что в течение суток она должна достигнуть самого высокого уровня (X).

Ранее, 25 августа, поступала информация о самой мощной вспышке на солнце за последние два месяца. Причиной ее появления эксперты объяснили резким ростом солнечной активности.