Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врио губернатора Ростовской области проведет первую большую пресс-конференцию

Юрий Слюсарь проведет большую пресс-конференцию 28 августа.

Источник: Комсомольская правда

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь проведет первую большую пресс-конференцию, она состоится 28 августа в «Шолохов-центре». Об этом сообщает пресс-служба донского главы.

Начало в 12 часов. Известно, что на участие в пресс-конференции аккредитовались 115 представителей СМИ, в том числе из федеральных, региональных и местных изданий.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте правительства Ростовской области, на канале в Rutube и в группе VK донского правительства.

Подпишись на нас в Telegram.