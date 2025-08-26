Врио губернатора Ростовской области проведет первую большую пресс-конференцию

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь проведет первую большую пресс-конференцию, она состоится 28 августа в «Шолохов-центре». Об этом сообщает пресс-служба донского главы.
Начало в 12 часов. Известно, что на участие в пресс-конференции аккредитовались 115 представителей СМИ, в том числе из федеральных, региональных и местных изданий.
Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте правительства Ростовской области, на канале в Rutube и в группе VK донского правительства.
