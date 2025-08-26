Ричмонд
Стало известно, когда начнутся занятия в школах Узбекистана

Более 738 тыс. первоклассников получат подарки от президента, включающие 12 наименований школьных принадлежностей.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. В новом учебном году занятия во всех школах Узбекистана начнутся 2 сентября, сообщает пресс-служба министерства дошкольного и школьного образования.

«Во всех общеобразовательных школах республики учебный год начнется 2 сентября (во вторник)», — говорится в сообщении.

Как отмечается, первый урок нового учебного года пройдет в формате тематического занятия «Час будущего» под девизом «За Родину, за нацию, за народ!».

Также сообщается, что в этом году подарки от президента, включающие 12 наименований школьных принадлежностей, получат более 738 тыс. первоклассников.