Жена пропавшего московского пловца собирает в Стамбуле отряд из россиян для его поисков

Разбитая горем супруга пропавшего на Босфоре московского пловца Николая Свечникова просит российских туристов помочь с его поисками. Антонина Свечникова разбита тем, что ни у турецкой полиции, ни у флота нет ни одной зацепки по поводу местонахождения мужа.

Источник: Life.ru

Она рассказала SHOT, что всю ночь сама обходила набережную в надежде увидеть хоть что-то. В российском консульстве в Стамбуле Антонину заверили, что делают всё возможное, но никакой информации о ходе поисков не дали. Сейчас она вместе с родными и друзьями собирает волонтёров для поиска Николая в районе пролива Босфор.

29-летний мастер спорта по плаванию Николай Свечников пропал во время этого экстремального заплыва на дистанции около 6,5 километров по Босфору. Его отсутствие заметили лишь спустя 12 часов после старта. На середине маршрута также не были выставлены спасательные шлюпки. При этом старт заплыва откладывали из-за тумана и ливня. К поискам россиянина подключили ВМФ Турции.