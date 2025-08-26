Жена пропавшего московского пловца собирает в Стамбуле отряд из россиян для его поисков

Она рассказала SHOT, что всю ночь сама обходила набережную в надежде увидеть хоть что-то. В российском консульстве в Стамбуле Антонину заверили, что делают всё возможное, но никакой информации о ходе поисков не дали. Сейчас она вместе с родными и друзьями собирает волонтёров для поиска Николая в районе пролива Босфор.