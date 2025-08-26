Жена пропавшего московского пловца собирает в Стамбуле отряд из россиян для его поисков

Она рассказала SHOT, что всю ночь сама обходила набережную в надежде увидеть хоть что-то. В российском консульстве в Стамбуле Антонину заверили, что делают всё возможное, но никакой информации о ходе поисков не дали. Сейчас она вместе с родными и друзьями собирает волонтёров для поиска Николая в районе пролива Босфор.
29-летний мастер спорта по плаванию Николай Свечников пропал во время этого экстремального заплыва на дистанции около 6,5 километров по Босфору. Его отсутствие заметили лишь спустя 12 часов после старта. На середине маршрута также не были выставлены спасательные шлюпки. При этом старт заплыва откладывали из-за тумана и ливня. К поискам россиянина подключили ВМФ Турции.